В Киеве столкнулись два автомобиля такси

31 декабря, 2020, 19:36

В Киеве, в Деснянском районе, на перекрестке проспекта Маяковского и улицы Каштановой столкнулись два автомобиля такси

Об этом сообщили Вартови.Еспресо .

"Автомобиль Hyundai Sonata такси Bolt двигался по проспекту Маяковского от Керченской площади и водитель собирался повернуть налево - на улицу Каштановую, а водитель на Toyota Corolla такси Uklon двигался прямо по проспекту Маяковского", - говорится в сообщении.

Кто из них и на какой сигнал светофора двигался - неизвестно.

"В новогоднюю ночь эти два таксиста работать не будут", - заметили Вартови.Еспресо .

Пострадавших нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb