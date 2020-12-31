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В Киеве на одной из станций метро заработали часы, что показывают время до прибытия поезда

Сегодня, 31 декабря, на станции метро "Контрактовая площадь" заработали часы, что показывают час до прибытия поезда

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Проект реализовало ООО "ТРАНС-МЕДИА".

Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.

Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные оперативно обновляться.

"Кроме того, на экранах будет отображаться текущее время, дата погода и другая интересная информация. Мы хотим сделать пребывание пассажиров в метрополитене более комфортным", - рассказывает директор ООО "ТРАНС-МЕДИА" Олег Хаврук.

Разработку и запуск системы компания реализовала без привлечения средств бюджета и метрополитена.

"Пожелания такой услуги выразили 10 000 киевлян, подписав петицию. И мы нашли партнерские возможности ее внедрить", - отметил начальник КП "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский.

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