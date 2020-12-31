В Киеве на одной из станций метро заработали часы, что показывают время до прибытия поезда
Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
Проект реализовало ООО "ТРАНС-МЕДИА".
Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.
Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные оперативно обновляться.
"Кроме того, на экранах будет отображаться текущее время, дата погода и другая интересная информация. Мы хотим сделать пребывание пассажиров в метрополитене более комфортным", - рассказывает директор ООО "ТРАНС-МЕДИА" Олег Хаврук.
Разработку и запуск системы компания реализовала без привлечения средств бюджета и метрополитена.
"Пожелания такой услуги выразили 10 000 киевлян, подписав петицию. И мы нашли партнерские возможности ее внедрить", - отметил начальник КП "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский.