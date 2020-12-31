В Эдинбурге проводили 2020 одним из самых масштабных шоу дронов

31 декабря, 2020, 21:26

В столице Шотландии Эдинбурге устроили шоу дронов. Первая часть была посвящена прошлому году

Видео опубликовали в Facebook организаторы шоу Edinburgh's Hogmanay.

В воздух одновременно поднялись 150 беспилотников. Шоу проходит с 29 декабря по 31 декабря.

Отмечается, что первая часть была посвящена прошлому году, вторая - чувству сплоченности и единства людей в 2020 году.

В общем шоу состоит из трех частей.

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