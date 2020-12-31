Шмыгаль подписал с инвесторами соглашения о разделе продукции на 7 газоносных участках
Конкурсы на заключение соответствующих соглашений прошли в 2019 году, сообщает пресс-центр Кабмина.
"Впервые правительство подписывает соглашения о разделе продукции на семи газоносных участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который даст возможность привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу газа.
"Государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления", - отметил глава правительства.
Согласно заключенным соглашениям о разделе продукции Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыли.
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