Шмыгаль подписал с инвесторами соглашения о разделе продукции на 7 газоносных участках

31 декабря, 2020, 12:30

31 декабря с участием главы правительства Дениса Шмігаля подписаны соглашения о разделе продукции на 7 газоносных участках: Софиевский, Угнивский, Балаклейский, Ивановский, Зинковский, Бузивский, Берестянский

Конкурсы на заключение соответствующих соглашений прошли в 2019 году, сообщает пресс-центр Кабмина.

"Впервые правительство подписывает соглашения о разделе продукции на семи газоносных участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который даст возможность привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что разработка этих месторождений поможет существенно нарастить добычу газа.

"Государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления", - отметил глава правительства.

Согласно заключенным соглашениям о разделе продукции Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыли.