Шабунину предложат охрану, - Нацполиция

31 декабря, 2020, 14:18

Общественному активисту Виталию Шабунину предложат охрану после обнаружения двух взрывных устройств у квартир его матери и родителей жены

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции .

"Учитывая эти события (обнаружение взрывчатки - ред.), Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия их обеспечат полицейские Киева", - говорится в сообщении.

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