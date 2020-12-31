Шабунину предложат охрану, - Нацполиция
31 декабря, 2020, 14:18
Общественному активисту Виталию Шабунину предложат охрану после обнаружения двух взрывных устройств у квартир его матери и родителей жены
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции .
"Учитывая эти события (обнаружение взрывчатки - ред.), Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия их обеспечат полицейские Киева", - говорится в сообщении.
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- По предварительным данным прокуратуры, в корпусах гранат, которые были у квартиры матери Шабунина взрывчатки не обнаружено . Однако, полиция написала, что взрывчатка была найдена .
- Также взрывное устройство подложили под квартиру не только его матери, а также у дома родителей жены.