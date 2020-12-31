Родные пленных и пропавших без вести обратились к ним со словами поддержки и поздравили с Новым годом

31 декабря, 2020, 21:03

Родные и близкие пленных и пропавших без вести обратились к ним со словами поддержки и поздравили с Новым годом

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Иногда обстоятельства складываются так, что мы не можем быть рядом со своими любимыми, как бы мы этого не хотели. В это время, каждому из нас хочется почувствовать семейную атмосферу, провести время в кругу родных людей. Впрочем, в суматохе праздничных дней, некоторые могли забыть, что пока мы заняты приятными хлопотами, где-то в неволе наши любимые, сидя в темных подвалах, ждут чудо. Они искренне верят, что долгожданная встреча все же состоится и чудо вот-вот произойдет. Они не оставляют веру в возможность скорейшего воссоединения с семьями. Скорее возвращайтесь, дорогие, милые наши ребята, дорогие наши дети", - сказали родные.