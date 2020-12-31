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Espreso.tvОбщество"Нацис, арестуй меня!": Кива опубликовал фото в шапке с советской звездой

"Нацис, арестуй меня!": Кива опубликовал фото в шапке с советской звездой


фото: focus.ua
Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива опубликовал фото в шапке с советской кокардой

Фото он выложил в Facebook.

Кива надел российскую военную ушанку с советской красной звездой на лбу.

"Нацик, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!" - написал Кива.

Заметим, что в Украине демонстрация тоталитарной символики под запретом.

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