"Нацис, арестуй меня!": Кива опубликовал фото в шапке с советской звездой
31 декабря, 2020, 18:02
Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива опубликовал фото в шапке с советской кокардой
Фото он выложил в Facebook.
Кива надел российскую военную ушанку с советской красной звездой на лбу.
"Нацик, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!" - написал Кива.
Заметим, что в Украине демонстрация тоталитарной символики под запретом.
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