Пять этапов вакцинации от COVID-19 будут иметь по два раунда каждый, - Ляшко

31 декабря, 2020, 11:17

В Украине разработали дорожную карту по иммунопрофилактике, которая предусматривает пять этапов вакцинации населения от COVID-19 по два раунда каждый

Для каждого из этапов определены несколько платформ, то есть мест, где будут проводиться вакцинация, сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Громадське радио .

"Это мобильная группа, которая выезжает на место и вакцинирует людей. Например, работников учреждений здравоохранения или работников социальных учреждений. И вторая платформа - это пункты прививки, которые создаются при центрах первичной медико-санитарной помощи или амбулаторно-поликлинической помощи ", - уточнил Ляшко.

Для каждого из этапов предусмотрено два раунда вакцинации и определены свои целевые группы.

"Когда мы говорим о первом этапе, в который входят медицинские работники, военнослужащие, защищающие Украины на востоке и работники соцучреждений, то на этот этап нужно 46 дней, чтобы сделать прививку мобильными бригадами. Во втором этапе у нас люди старше 60 лет, а это более 9 млн человек. Из них первыми получат прививки люди с хроническими болезнями и те, у которых возникает больше осложнений при инфицировании коронавирусом", - заявил Ляшко.

Читайте также: Ляшко рассказал, какие вакцины может получить Украина в рамках COVAX