Пять этапов вакцинации от COVID-19 будут иметь по два раунда каждый, - Ляшко
Для каждого из этапов определены несколько платформ, то есть мест, где будут проводиться вакцинация, сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Громадське радио .
"Это мобильная группа, которая выезжает на место и вакцинирует людей. Например, работников учреждений здравоохранения или работников социальных учреждений. И вторая платформа - это пункты прививки, которые создаются при центрах первичной медико-санитарной помощи или амбулаторно-поликлинической помощи ", - уточнил Ляшко.
Для каждого из этапов предусмотрено два раунда вакцинации и определены свои целевые группы.
"Когда мы говорим о первом этапе, в который входят медицинские работники, военнослужащие, защищающие Украины на востоке и работники соцучреждений, то на этот этап нужно 46 дней, чтобы сделать прививку мобильными бригадами. Во втором этапе у нас люди старше 60 лет, а это более 9 млн человек. Из них первыми получат прививки люди с хроническими болезнями и те, у которых возникает больше осложнений при инфицировании коронавирусом", - заявил Ляшко.
Читайте также: Ляшко рассказал, какие вакцины может получить Украина в рамках COVAX
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb