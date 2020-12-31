Прокуратура США обвинила Коломойского и Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств

31 декабря, 2020, 10:30

Прокуратура США обвинила олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для приобретения недвижимости в штате Огайо

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении министерства юстиции США отмечается, что Коломойский и Боголюбов использовали незаконно присвоенные средства Приватбанка для приобретения коммерческой недвижимости.

По данным следствия, в период с 2008 до 2016 года Коломойский и Боголюбов получили мошеннические займы и кредитные линии, часть от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка.

По данным Министерства юстиции, недвижимость, которая была приобретена за незаконно присвоеные средства, оценивается в $60 млн.

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