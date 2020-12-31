Прокуратура отрицает, что у квартиры матери Шабунина нашли взрывчатку

31 декабря, 2020, 10:57

Взрывчатки в корпусах гранат, брошенных под дверь квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно, не обнаружено

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"Вечером 30 декабря 2020 в городе Ровно у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, обнаружены 2 предмета, похожие на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем. Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено ", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины), ведется следствие, будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы, рассказали в Офисе генпрокурора.

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