Прокуратура отрицает, что у квартиры матери Шабунина нашли взрывчатку
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.
"Вечером 30 декабря 2020 в городе Ровно у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, обнаружены 2 предмета, похожие на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем. Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено ", - говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины), ведется следствие, будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы, рассказали в Офисе генпрокурора.
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- Ранее Нацполиция подтвердила, что у квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство .