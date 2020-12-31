Правительство ежегодно вкладывает 40 млрд грн, чтобы обеспечить льготную цену на э|э для населения, - Бабий

31 декабря, 2020, 08:00

Население платит за электроэнергию меньше, чем составляет рыночная цена. Разницу покрывает правительство, это примерно 40 млрд грн в год

Об этом заявила Ольга Бабий, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в эфире программы Energo live с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"На сегодняшний день за счет средств Энергоатома государство предоставляет населению льготу в объеме 40 млрд грн в год. Это средства, которые правительство платит для дешевой электроэнергии населению. Фактически, рыночная цена электроэнергии, которую сейчас потребляет промышленность, составляет в среднем 3,2 грн", - сказала Бабий.

Она выразила убеждение, что сейчас украинское население не готово платить рыночную цену за электроэнергию.

"Когда мы слышим предложения убрать перекрестное субсидирование (когда низкие тарифы для населения перекрываются высокими тарифами для промышленности, - ред.), - мы должны понимать, что это значит установить для населения рыночную цену", - подчеркнула представительница НКРЭКУ.