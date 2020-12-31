Партия "УДАР" будет участвовать в следующих парламентских выборах, - Кличко

31 декабря, 2020, 18:18

Политическая сила "УДАР" будет принимать участие в следующих выборах в Верховную Раду. Ведь мы хотим объединить людей и создать европейский уровень жизни в каждом регионе Украины

О политических амбициях заявил мэр города Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Еспресо.TV .

"Вся моя моя политическая деятельность имеет целью создание европейского уровня. Мы стараемся сделать город Киев конкурентным с европейскими городами. По уровню жизни, по инфраструктуре города и по уровню развития культурной и социальной жизни. Именно поэтому, партия" УДАР "будет участвовать в следующих парламентских выборах в Украине. Ведь мы хотим создать европейский уровень жизни во всех регионах страны. И, откровенно говоря, я верю в то, что люди нас поддерживают", - добавил мэр Киева.



Также Виталий Кличко прокомментировал насущные проблемы города Киева. А именно, проведение станции метрополитена на Троещину.

"Это колоссальная работа. Мы работаем над этим, но нам не хватает ресурса. Такая работа занимает более 5 лет. Я уверен, что когда мы построим мост, который будет соединять левый берег Днепра с правым, то и появятся силы и ресурсы для решения проблемы метрополитена для Троещины", - заявил мэр Киева.

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