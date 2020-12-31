Оккупанты на Донбассе в последний день нарушили "тишину" возле Старогнатовки

31 декабря, 2020, 20:37

В четверг, 31 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ". Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Представителей ОБСЕ сообщили о факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.

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