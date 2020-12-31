Оккупанты на Донбассе 5 раз за сутки нарушили "перемирие", силы ООС открыли огонь

31 декабря, 2020, 08:24

В течение 30 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Авдеевки, оккупанты несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета.

Вечером противник активизировался и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

С начала текущих суток в районе проведения ООС зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, в районе Старогнатовки враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.