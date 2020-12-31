Оккупанты на Донбассе 5 раз за сутки нарушили "перемирие", силы ООС открыли огонь
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Авдеевки, оккупанты несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета.
Вечером противник активизировался и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.
С начала текущих суток в районе проведения ООС зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, в районе Старогнатовки враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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