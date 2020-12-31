Новый 2021 год уже встретили в нескольких странах

31 декабря, 2020, 16:40

Жители государства Кирибати, а также Самоа и Тонга, в центральной части Тихого океана, уже встретили 2021 год

Новый год там наступил в 12.00 31 декабря по киевскому времени.

На территории Кирибати Новый год можно встретить три раза - в западной, центральной и восточной части островов. При этом уникально здесь то, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница 12-го западного часового пояса.

В столице Самоа Апиа в честь Нового года запустили праздничный салют.

Следующими Новый год встретили в Новой Зеландии.

В Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии, салют запустили у известной радиовышки.