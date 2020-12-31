На Полтавщине утонули двое детей

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

В Службу спасения "101" 31 декабря в 14:20 поступило сообщение, что в Кременчуге вблизи берега реки Сухой Кагамлык под лед провалилось двое детей около 10 лет. Для проведения поисковых работ было направлено водолазно-спасательное отделение ДСНС в Полтавской области.

В 14:40 тело одного ребенка было поднят на поверхность, в 15:22 поднято тело и второго ребенка.

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