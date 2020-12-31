МинТОТ подготовило проект закона о переходном периоде на оккупированных территориях

31 декабря, 2020, 13:55

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

"Главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. И лучший способ восстановления этого доверия - это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов ", - подчеркнул вице-премьер Алексей Резников.

Проект закона "О государственной политике переходного периода" предусматривает:

унификацию подходов к временно оккупированных территорий (ТОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;

инкорпорацию других законов и приведения к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ТОТ;

введение элементов переходного правосудия;

определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деокупованих территориях;

решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях;

формирования кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деокупованих территориях;

создание временных администраций к проведению выборов местного самоуправления

закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деокуповани территории.