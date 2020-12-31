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МинТОТ подготовило проект закона о переходном периоде на оккупированных территориях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона "О государственной политике переходного периода"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

"Главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. И лучший способ восстановления этого доверия - это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов ", - подчеркнул вице-премьер Алексей Резников.

Проект закона "О государственной политике переходного периода" предусматривает:

  • унификацию подходов к временно оккупированных территорий (ТОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;
  • инкорпорацию других законов и приведения к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ТОТ;
  • введение элементов переходного правосудия;
  • определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деокупованих территориях;
  • решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях;
  • формирования кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деокупованих территориях;
  • создание временных администраций к проведению выборов местного самоуправления
  • закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деокуповани территории.

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