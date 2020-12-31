Микитась снова не пришел на суд относительно меры пресечения
31 декабря, 2020, 12:52
Шевченковский райсуд Киева продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-нардепу Максиму Микитась
Об этом сообщает Укринформ.
"Суд продолжает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микитася Максима Викторовича после рассмотрения заявленного отвода", - объявила судья по делу.
Секретарь суда сообщил, что на судебное заседание явились прокуроры, однако подозреваемый Микитась и его защитники "на судебное заседание не явились".
Сторона обвинения заявила ходатайство о применении к подозреваемому принудительного привода в зал судебного заседания. Сейчас суд удалился в совещательную комнату рассматривать заявленное ходатайство.
- 30 декабря екснардеп Микитась не явился на слушания суда об избрании ему меры пресечения по подозрению в похищении человека и вымогательстве денег.
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