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Espreso.tvОбществоМикитась снова не пришел на суд относительно меры пресечения

Микитась снова не пришел на суд относительно меры пресечения

Шевченковский райсуд Киева продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-нардепу Максиму Микитась

Об этом сообщает Укринформ.

"Суд продолжает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микитася Максима Викторовича после рассмотрения заявленного отвода", - объявила судья по делу.

Секретарь суда сообщил, что на судебное заседание явились прокуроры, однако подозреваемый Микитась и его защитники "на судебное заседание не явились".

Сторона обвинения заявила ходатайство о применении к подозреваемому принудительного привода в зал судебного заседания. Сейчас суд удалился в совещательную комнату рассматривать заявленное ходатайство.

  • 30 декабря екснардеп Микитась не явился на слушания суда об избрании ему меры пресечения по подозрению в похищении человека и вымогательстве денег.

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