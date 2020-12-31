Мы ожидаем рок-н-ролла, - Кулеба об отношениях с Байденом
Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН .
"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песни стратегического партнерства. У нас есть безопасность . Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри ", - подчеркнул Кулеба.
Еще одним приоритетом развития отношений с США глава МИД назвал реализацию реформ.
"И третий вопрос - это наши отношения в экономической сфере - инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем. Но вы спросили о трех приоритетах, поэтому это они ", - добавил министр иностранных дел.
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