Мы ожидаем рок-н-ролла, - Кулеба об отношениях с Байденом

31 декабря, 2020, 11:54

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина ожидает динамических отношений с новой администрацией Джо Байдена после его инаугурации на пост президента США

Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН .

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песни стратегического партнерства. У нас есть безопасность . Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри ", - подчеркнул Кулеба.

Еще одним приоритетом развития отношений с США глава МИД назвал реализацию реформ.

"И третий вопрос - это наши отношения в экономической сфере - инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем. Но вы спросили о трех приоритетах, поэтому это они ", - добавил министр иностранных дел.

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