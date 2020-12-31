Меркель назвала 2020 год самым тяжелым за время ее пребывания на посту канцлера

Об этом сообщает DW .

"Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, на которых я не буду баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это последний раз, когда я могу обратиться к вам как канцлер", - сказала Меркель.

В своем обращении она назвала 2020 тяжелым за 15 лет его пребывания на посту канцлера.

"Я не думаю, что преувеличиваю, когда говорю: никогда ранее за последние 15 лет не было года более тяжелого, чем тот, который подходит к концу", - отметила Меркель.

Немецкий канцлер подчеркнула, что пандемия COVID-19 "была и остается политической, социальной и экономической проблемой века".

По ее словам, "несмотря на все опасения и даже недоверие", немецкий народ никогда не ждал с такой надеждой будущего нового года.

Отметим, что выборы в бундестаг состоятся 26 сентября 2021 года.

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