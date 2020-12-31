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Espreso.tvОбществоМаму собирались убить, - Шабунин о взрывчатке возле квартиры в Ровно

Маму собирались убить, - Шабунин о взрывчатке возле квартиры в Ровно

У квартиры матери общественного активиста Виталия Шабунина обнаружили взрывное устройство

Об этом Шабунин написал в Facebook.

"Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить ", - написал Шабунин.

Шабунин считает, что таким образом угрожают именно ему.

"Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Эту уверенность ему гарантирует невозможность / коррумпированность / госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия ситуация аналогичная ", - написал активист.

Шабунин напомнил, что Нацполиция за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога его дома.

В Нацполиции подтвердили, что произошел такой случай у места проживания матери Шабунина.

"У квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Проводятся мероприятия по установлению лица или лиц, которые могут быть причастны к этому событию ", - написали в полиции.

По данным полиции, самодельное взрывное устройство состоит из двух гранат и черной коробки.

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Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывной (а так утверждает нацполиция ...

Опубликовано Vitaliy Shabunin среды, 30 декабря 2020

У квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство На месте работают ...

Опубликовано Национальная полиция Украина Среда, 30 декабря 2020

 

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