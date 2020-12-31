Маму собирались убить, - Шабунин о взрывчатке возле квартиры в Ровно
Об этом Шабунин написал в Facebook.
"Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить ", - написал Шабунин.
Шабунин считает, что таким образом угрожают именно ему.
"Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Эту уверенность ему гарантирует невозможность / коррумпированность / госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия ситуация аналогичная ", - написал активист.
Шабунин напомнил, что Нацполиция за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога его дома.
В Нацполиции подтвердили, что произошел такой случай у места проживания матери Шабунина.
"У квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Проводятся мероприятия по установлению лица или лиц, которые могут быть причастны к этому событию ", - написали в полиции.
По данным полиции, самодельное взрывное устройство состоит из двух гранат и черной коробки.
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Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывной (а так утверждает нацполиция ...Опубликовано Vitaliy Shabunin среды, 30 декабря 2020
У квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство На месте работают ...Опубликовано Национальная полиция Украина Среда, 30 декабря 2020