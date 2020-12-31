Кулеба назвал коронавирус единственной проблемой украинского безвиза с ЕС

31 декабря, 2020, 09:53

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает коронавирус единственной проблемой украинского безвиза

Об этом он заявил в интервью " ТСН ".

По его словам, все безвизовые режимы с ЕС находятся в таком состоянии. Кулеба отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине не позволяет выйти на приемлемый показатель.

"Однако никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19. Я говорю совершенно серьезно: реально единственная проблема безвиза - это COVID-19", - сказал министр.