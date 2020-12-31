Коронавирус: в Украине за день до Нового года обнаружили 9699 новых случаев

31 декабря, 2020, 08:36

9699 случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 декабря

В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников, сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 2704 человека;

летальных случаев - 209;

выздоровели - 11803 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38932, методом ИФА - 19615).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1055047 человек;

выздоровели - 709 993 человека;

летальных исходов - 18 533;

проведения ПЦР-тестов - 5585615.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 111471 случай;

Винницкая область - 22 500 случаев;

Волынская область - 33 016 случаев;

Днепропетровская область - 58 561 случай;

Донецкая область - 36 391 случай;

Житомирская область - 39 202 случая;

Закарпатская область - 28 200 случаев;

Запорожская область - 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 190 случаев;

Киевская область - 59204 случаи;

Кировоградская область - 8448 случаев;

Луганская область - 10 508 случаев;

Львовская область - 61 268 случаев;

Николаевская область - 30 900 случаев;

Одесская область - 71 125 случаев;

Полтавская область - 36 079 случаев;

Ровенская область - 40 990 случаев;

Сумская область - 40 642 случая;

Тернопольская область - 34 023 случая;

Харьковская область - 69 377 случаев;

Херсонская область - 17 752 случая;

Хмельницкая область - 39 187 случаев;

Черкасская область - 39 011 случаев;

Черновицкая область - 40 017 случаев;

Черниговская область - 29 897 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубліковано Максим Степанов Середа, 30 грудня 2020 р.