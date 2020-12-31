Коронавирус: в Украине за день до Нового года обнаружили 9699 новых случаев
В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников, сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 2704 человека;
летальных случаев - 209;
выздоровели - 11803 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38932, методом ИФА - 19615).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1055047 человек;
выздоровели - 709 993 человека;
летальных исходов - 18 533;
проведения ПЦР-тестов - 5585615.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев - 111471 случай;
Винницкая область - 22 500 случаев;
Волынская область - 33 016 случаев;
Днепропетровская область - 58 561 случай;
Донецкая область - 36 391 случай;
Житомирская область - 39 202 случая;
Закарпатская область - 28 200 случаев;
Запорожская область - 54 088 случаев;
Ивано-Франковская область - 43 190 случаев;
Киевская область - 59204 случаи;
Кировоградская область - 8448 случаев;
Луганская область - 10 508 случаев;
Львовская область - 61 268 случаев;
Николаевская область - 30 900 случаев;
Одесская область - 71 125 случаев;
Полтавская область - 36 079 случаев;
Ровенская область - 40 990 случаев;
Сумская область - 40 642 случая;
Тернопольская область - 34 023 случая;
Харьковская область - 69 377 случаев;
Херсонская область - 17 752 случая;
Хмельницкая область - 39 187 случаев;
Черкасская область - 39 011 случаев;
Черновицкая область - 40 017 случаев;
Черниговская область - 29 897 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубліковано Максим Степанов Середа, 30 грудня 2020 р.
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