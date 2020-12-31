Ермак: Украина в этом году была очень активной на пути к миру

31 декабря, 2020, 12:10

По мнению Ермака, Украина смогла убедить международных партнеров в стремлении к миру на Донбассе

Об этом в своей колонке на LIGA.net написал руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Ермак считает, что в этом году Украина была чрезвычайно активной на "пути к миру".

"После многолетнего перерыва команда Владимира Зеленского возобновила переговоры в нормандском формате и перезагрузила работу минской Трехсторонней контактной группы. Украина смогла полностью убедить международных партнеров в стремлении к миру на нашей земле, что мы делаем для этого все возможное, и точно не украинская сторона тормозит процесс"», - отметил руководитель Офиса президента.

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