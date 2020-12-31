Дело о взятке Злочевского: ОГПУ отреагировал на критику НАБУ в отношении министра времен Януковича

31 декабря, 2020, 19:03

Офис генерального прокурора отреагировал на заявления НАБУ о том, что Офис якобы защищает экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского

Об этом ОГПУ сообщил в Telegram.

"Офис Генерального прокурора считает необходимым отреагировать на непрофессиональную риторику, которую себе позволили отдельные сотрудники НАБУ о роли Офиса генпрокурора в вопросе расследования так называемого дела о даче взятки руководству НАБУ и САП, в котором подозревается бывший министр экологии", - говорится в повдиомленни.

Отметим, что 31 декабря в СМИ появилась новость о том, что Офис генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен Януковича.

"Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки - введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины. Профессионал своего дела доказывает свою пригодность поступками, а не написанием недостоверных сообщений", - говорится в сообщении.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что из-за "беспрецедентного сопротивления" со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского суда Киева Злочевский может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление.