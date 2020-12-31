Дело о взятке Злочевского: ОГПУ отреагировал на критику НАБУ в отношении министра времен Януковича
Об этом ОГПУ сообщил в Telegram.
"Офис Генерального прокурора считает необходимым отреагировать на непрофессиональную риторику, которую себе позволили отдельные сотрудники НАБУ о роли Офиса генпрокурора в вопросе расследования так называемого дела о даче взятки руководству НАБУ и САП, в котором подозревается бывший министр экологии", - говорится в повдиомленни.
Отметим, что 31 декабря в СМИ появилась новость о том, что Офис генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен Януковича.
"Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки - введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины. Профессионал своего дела доказывает свою пригодность поступками, а не написанием недостоверных сообщений", - говорится в сообщении.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что из-за "беспрецедентного сопротивления" со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского суда Киева Злочевский может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление.
- Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому.
- Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому задержаны трое доверенных лиц экс-министра экологии Николая Злочевского.
- 1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации дачи взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долларов.
- Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского.
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