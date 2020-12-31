Дело о взятке Злочевского: НАБУ показало видео с фрагментами переговоров участников сделки
31 декабря, 2020, 14:58
НАБУ рассекретило и опубликовало фрагменты переговоров участников дела о взятке экс-министра экологии Злочевского
Видео опубликовано на канале НАБУ в YouTube.
Как напомнили в НАБУ, летом 2020 экс-министр экологии Злочевский с другими лицами пытались подкупить за $ 5 млн руководителей НАБУ и САП, чтобы те закрыли уголовное производство по подозрению в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Нацбанком в качестве рефинансирования частном "Реал-Банка".
Печерский райсуд Киева 24 декабря 2020 года принял решение, которым фактически обязал Генерального прокурора забрать производства в НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования.
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- Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому.
- Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому задержаны трое доверенных лиц эксминистр экологии Николая Злочевского.
- 1 июля Злочевского сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долларов.
- Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского.