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Espreso.tvВыборы 2020ЦИК определила результаты выборов Пришибского сельского головы

ЦИК определила результаты выборов Пришибского сельского головы

Центральная избирательная комиссия признала Валентину Городянко сельской головой Пришибской объединенной территориальной общины. Накануне ЦИК пересчитали голоса на участке №53394 территориального избирательного округа №149, что на Полтавщине. А именно городка Кобелячок Пришибской объединенной территориальной общины.

С результатом 96 голосов здесь выиграла Валентина Городянко. Ранее местные ТИК признала результат на этом участке недействительным и не учла его. Из-за чего выиграла другая кандидатка на сельскую голову Алла Бабець.

Это решение обжаловали в суде. Который обязал пересчитать бюллетени.

 

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