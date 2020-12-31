ЦИК определила результаты выборов Пришибского сельского головы

31 декабря, 2020, 14:55

Центральная избирательная комиссия признала Валентину Городянко сельской головой Пришибской объединенной территориальной общины. Накануне ЦИК пересчитали голоса на участке №53394 территориального избирательного округа №149, что на Полтавщине. А именно городка Кобелячок Пришибской объединенной территориальной общины.

С результатом 96 голосов здесь выиграла Валентина Городянко. Ранее местные ТИК признала результат на этом участке недействительным и не учла его. Из-за чего выиграла другая кандидатка на сельскую голову Алла Бабець.

Это решение обжаловали в суде. Который обязал пересчитать бюллетени.