Бывшему пленнику Кремля Шумкову не предлагали медицинской реабилитации после возвращения в Украину

"Государственные лица или органы - нет. Частно, люди, близкие к моим собратьям, организаций, которые меня поддерживали, - да", - отметил Шумков.

Он также поблагодарил Офису омбудсмена Украины за поддержку, за "пихание российской системы".

"Хочу поблагодарить Офиса омбудсмена за их работу - за информационную поддержку, за пихание российской системы. Хочу сказать, что не все верили, что я вернусь домой, думали, что я попаду в так называемую раскрутку и мне" пришьют "еще какое-то уголовное дело. Я стал для России неудобным: слишком большой резонанс и поддержка ", - сказал Шумков.

Напомним, 24 декабря незаконно осужден в РФ за принадлежность к "Правого сектора" политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину .

Бывший политзаключенный Александр Шумков заявил, что его пытали в российской тюрьме.

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