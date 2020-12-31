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Espreso.tvОбществоБывшему пленнику Кремля Шумкову не предлагали медицинской реабилитации после возвращения в Украину

Бывшему пленнику Кремля Шумкову не предлагали медицинской реабилитации после возвращения в Украину


фото: Укрінформ
Бывшему политзаключенному Александру Шумкову после возвращения в Украину официальные структуры медицинской реабилитации еще не предлагали

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Государственные лица или органы - нет. Частно, люди, близкие к моим собратьям, организаций, которые меня поддерживали, - да", - отметил Шумков.

Он также поблагодарил Офису омбудсмена Украины за поддержку, за "пихание российской системы".

"Хочу поблагодарить Офиса омбудсмена за их работу - за информационную поддержку, за пихание российской системы. Хочу сказать, что не все верили, что я вернусь домой, думали, что я попаду в так называемую раскрутку и мне" пришьют "еще какое-то уголовное дело. Я стал для России неудобным: слишком большой резонанс и поддержка ", - сказал Шумков.

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