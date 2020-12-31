Абсолютно реально получить вакцину уже этой зимой, - Зеленский
Об этом президент Владимир Зеленский написал в Facebook.
Зеленский напомнил, что государство договорилось о прямых поставках вакцины от китайской компании Sinovac Biotech.
"Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире ", - написал Зеленский.
Зеленский уверен, что вакцина может быть в Украине уже зимой.
"Когда будет вакцина? В кратчайшие сроки. Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе - поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, совершенно реально получить вакцину уже этой зимой ", - добавил президент.
Также президент призвал представителей власти на всех уровнях, в частности на уровне городов и общин, а также лидеров общественного мнения задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной.
- Напомним, Великобритания первой в мире утвердила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca - совместную разработку с Оксфордским университетом.
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В новостях это уже есть. Это действительно важно. Но хочется добавить несколько личных комментариев. Государство договорилось о прямом ...Опубликовано Владимиром Зеленским Четверг, 31 Декабря 2020