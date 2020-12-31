 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоАбсолютно реально получить вакцину уже этой зимой, - Зеленский

Абсолютно реально получить вакцину уже этой зимой, - Зеленский

Президент напомнил, что Украина договорилась о поставках вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Facebook.

Зеленский напомнил, что государство договорилось о прямых поставках вакцины от китайской компании Sinovac Biotech.

"Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире ", - написал Зеленский.

Зеленский уверен, что вакцина может быть в Украине уже зимой.

"Когда будет вакцина? В кратчайшие сроки. Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе - поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, совершенно реально получить вакцину уже этой зимой ", - добавил президент.

Также президент призвал представителей власти на всех уровнях, в частности на уровне городов и общин, а также лидеров общественного мнения задуматься о том, как убедить абсолютное большинство украинцев воспользоваться вакциной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

В новостях это уже есть. Это действительно важно. Но хочется добавить несколько личных комментариев. Государство договорилось о прямом ...

Опубликовано Владимиром Зеленским Четверг, 31 Декабря 2020

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2020 четверг

30 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать