Зеленский подписал закон об уточнении правил налогообложения контролируемых иностранных компаний

30 декабря, 2020, 13:45

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, документ детализирует механизмы реализации ограничений по предотвращению уклонения от налогообложения, определяет четкие и понятные правила налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предусматривает предоставление налогоплательщикам достаточно времени для сбора необходимой для декларирования информации.

Кроме того, закон вносит изменения в налоговое законодательство, которые уточняют некоторые положения трансфертного ценообразования, а также уточняет основания прекращения административного ареста. Документ содержит положения по корректировке финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели, уточняет особенности взымания акцизного налога и особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании.

"Таким образом обеспечивается уменьшение нагрузки на бизнес по уплате налогов и создаются механизмы для привлечения новых инвестиций, выведение экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что принятие закона было обусловлено сложной ситуацией в результате пандемии COVID-19 и введения ограничительных мер, связанных с ее распространением.

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