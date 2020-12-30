Зеленскому передали на рассмотрение стратегию развития судебной системы на 5 лет
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Стратегия предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.
Первый блок касается улучшения доступа граждан к правосудию. Для этого предлагается провести аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотреть их сеть.
Второй блок вопросов предполагает совершенствование процесса судопроизводства.
Предложения:
- введение института суда присяжных;
- внедрение механизма пересмотра приговоров в отношении лиц, приговоренных к пожизненному или иному длительному лишению свободы;
- введение института жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах и в дальнейшем - института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение этих сроков.
Отдельно указывается на необходимость развития электронного судопроизводства, в частности введение возможности рассмотрения в режиме онлайн определенных категорий дел, а также совершенствование институтов альтернативного разрешения споров.
Предлагаемые изменения в Верховном Суде:
- совершенствование института образцового дела
- введение института пилотного решения;
- совершенствование порядка обращения в Европейский суд по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам;
- вопрос статуса судей высших судов, которые прекратили деятельность и ликвидируются, и тому подобное.
Новации по судебной независимости и подотчетности:
- оптимизация системы органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов;
- совершенствование механизмов проверки добропорядочности членов органов судейского управления.
- реорганизация Государственной судебной администрации,
- регламентация мониторинга для контроля деятельности судов,
- разработка и принятие закона о публичной службе в системе правосудия и тому подобное.
Предложения по карьере и ответственности судей.
- совершенствование требований и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда
- последовательность подходов в дисциплинарной практике по аналогичным нарушениям;
- восстановление института ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного решения.
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