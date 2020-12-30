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Зеленскому передали на рассмотрение стратегию развития судебной системы на 5 лет


фото: rfe
На рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому передали стратегию устойчивого развития судебной системы до 2025-го года

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стратегия предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.

Первый блок касается улучшения доступа граждан к правосудию. Для этого предлагается провести аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотреть их сеть.

Второй блок вопросов предполагает совершенствование процесса судопроизводства.

Предложения:

  • введение института суда присяжных;
  • внедрение механизма пересмотра приговоров в отношении лиц, приговоренных к пожизненному или иному длительному лишению свободы;
  • введение института жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах и в дальнейшем - института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение этих сроков.

Отдельно указывается на необходимость развития электронного судопроизводства, в частности введение возможности рассмотрения в режиме онлайн определенных категорий дел, а также совершенствование институтов альтернативного разрешения споров.

Предлагаемые изменения в Верховном Суде:

  • совершенствование института образцового дела
  • введение института пилотного решения;
  • совершенствование порядка обращения в Европейский суд по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам;
  • вопрос статуса судей высших судов, которые прекратили деятельность и ликвидируются, и тому подобное.

Новации по судебной независимости и подотчетности:

  • оптимизация системы органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов;
  • совершенствование механизмов проверки добропорядочности членов органов судейского управления.
  • реорганизация Государственной судебной администрации,
  • регламентация мониторинга для контроля деятельности судов,
  • разработка и принятие закона о публичной службе в системе правосудия и тому подобное.

Предложения по карьере и ответственности судей.

  • совершенствование требований и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда
  • последовательность подходов в дисциплинарной практике по аналогичным нарушениям;
  • восстановление института ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного решения.

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