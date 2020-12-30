WhatsApp прекратит работать на смартфонах с устаревшей операционной системой
Об этом сообщает Independent .
С 1 января обновленное приложение WhatsApp не сможет работать на устаревших устройствах.
Так, WhatsApp прекратит работать на iPhone с операционной системой, старше iOS 9, а для смартфонов с операционной системой (ОС) Android это касается устройств с ОС, старше Android 4.0.3.
В свою очередь пользователи iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6S, которые были представлены к выпуску iOS 9, смогут обновить операционную систему.
Отмечается, что изменение не коснется большинства из двух миллиардов пользователей WhatsApp в мире, однако несколько миллионе пользователей не смогут войти в мессенджер.
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