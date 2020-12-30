Вильнюсскую компанию оштрафовали за нелегальное трудоустройство украинцев

30 декабря, 2020, 17:29

Литовская Государственная инспекция по труду оштрафовала вильнюсскую строительную компанию на 17 тыс. 360 евро

Об этом сообщает сайт литовского национального телерадиовещания LRT, передает "Укринформ".

В Литве оштрафовали компанию за нелегальное трудоустройство украинцев. "Установлено, что украинцы не были трудоустроены в польских компаниях, их командировки были фиктивными, а на стройплощадках в Вильнюсе они работали нелегально", - заявили в Госинспекции.

Отмечается, что это касается 20 украинцев.

Сейчас начато расследование в связи с фальсификацией данных и мошенничеством.

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