Вильнюсскую компанию оштрафовали за нелегальное трудоустройство украинцев
30 декабря, 2020, 17:29
Литовская Государственная инспекция по труду оштрафовала вильнюсскую строительную компанию на 17 тыс. 360 евро
Об этом сообщает сайт литовского национального телерадиовещания LRT, передает "Укринформ".
В Литве оштрафовали компанию за нелегальное трудоустройство украинцев.
"Установлено, что украинцы не были трудоустроены в польских компаниях, их командировки были фиктивными, а на стройплощадках в Вильнюсе они работали нелегально", - заявили в Госинспекции.
Отмечается, что это касается 20 украинцев.
Сейчас начато расследование в связи с фальсификацией данных и мошенничеством.
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