ВСУ не получили ожидаемые в 2020 году электронные ружья для противодействия дронам, - Хомчак

30 декабря, 2020, 09:59

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что армия не получила электронные ружья для противодействия дронам

Об этом он заявил в интервью Обозревателю.

"Армия еще не получила то, чего она ожидала в 2020 году. Я действительно неоднократно говорил, что в конце года мы должны получить электронные ружья для борьбы с беспилотными комплексами. Год уже заканчивается, и ружья уже не приедут", - сказал Хомчак

Он сказал, что закупками занимается Минобороны.

"В этом году МОУ впервые вышло на закупку не по каким-то там "схемам", а через открытую натовскую площадку. То есть непосредственно, не через наших спецэкспортеров. Я не против них, но все должно быть открыто, прозрачно и быстро", - добавил главнокомандующий.

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Он выразил уверенность, что в следующем году все будет гораздо быстрее.

"Поскольку такая закупка состоялась впервые, то пришлось преодолеть множество бюрократических вопросов - это оформление соответствующих разрешений, документов", - рассказал Хомчак.

Он сообщил, что ружья закупают в Литве.