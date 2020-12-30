ВСУ не получили ожидаемые в 2020 году электронные ружья для противодействия дронам, - Хомчак
Об этом он заявил в интервью Обозревателю.
"Армия еще не получила то, чего она ожидала в 2020 году. Я действительно неоднократно говорил, что в конце года мы должны получить электронные ружья для борьбы с беспилотными комплексами. Год уже заканчивается, и ружья уже не приедут", - сказал Хомчак
Он сказал, что закупками занимается Минобороны.
"В этом году МОУ впервые вышло на закупку не по каким-то там "схемам", а через открытую натовскую площадку. То есть непосредственно, не через наших спецэкспортеров. Я не против них, но все должно быть открыто, прозрачно и быстро", - добавил главнокомандующий.
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Он выразил уверенность, что в следующем году все будет гораздо быстрее.
"Поскольку такая закупка состоялась впервые, то пришлось преодолеть множество бюрократических вопросов - это оформление соответствующих разрешений, документов", - рассказал Хомчак.
Он сообщил, что ружья закупают в Литве.
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