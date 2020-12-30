Вакцина от COVID-19: США в апреле могут одобрить AstraZeneca

30 декабря, 2020, 23:00

В США вакцину от COVID-19 AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года

Об этом рассказал иммунолог Монсеф СЛАУ, передает " РБК-Украина ".

"Если все будет хорошо с показателями препарата, он может получить экстренное разрешение на использование где-то в апреле", - сказал Слауи.

Он отметил, что сейчас вакцина еще на испытаниях.

Кроме этого, он заявил о возможном одобрение вакцины разработки Johnson & Johnson.

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