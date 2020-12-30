В Италии компанию-упаковщика вакцин AstraZeneca атаковали хакеры

30 декабря, 2020, 20:46

Компания IRBM, которая занимается упаковкой вакцин от коронавируса AstraZeneca, потерпела хакерских атак

Об этом сообщает ANSA .

Как отмечается, прокуратура Рима начала расследование после того, как компания IRBM, занимающаяся упаковкой вакцин AstraZeneca от коронавируса для их распределения, потерпела хакерских атак.

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Правоохранители сообщают, что хакерские атаки на компьютерные системы биомедицинской компании, расположенной на юге итальянской столице в муниципалитете Помеция, происходили в течение последних нескольких недель.

Сейчас полиция проводит проверку самих систем компании.

Напомним, Великобритания первой в мире утвердила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca - совместную разработку с Оксфордским университетом.

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