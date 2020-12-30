В Йемене вблизи президентского дворца раздался взрыв, число жертв атаки в аэропорту возросло до 26

30 декабря, 2020, 17:59

В йеменском городе Аден, где сегодня прозвучало несколько взрывов в аэропорту во время посадки самолета с членами нового правительства Йемена, снова произошел взрыв - теперь возле дворца "Аль-Машик", куда они прибыли из аэропорта

Об этом сообщило агентство Reuters .

Агентство не уточняет, что именно стало причиной взрыва. Информация о погибших или пострадавших от взрыва также не поступала.

Издание Al Arabiya сообщило, что взрыв произошел во время перехвата и уничтожения дрона с бомбой, который был нацелен на дворец.

В то же время количество погибших во время взрыва в международном аэропорту Аден в Йемене возросло до 26 человек, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

Собеседники в йеменском правительстве и больницах сообщили, что более 60 человек получили ранения при взрыве в аэропорту.

По данным источников, среди погибших было несколько гражданских лиц, прибывших на рейс в столицу Египта Каир, а также ряд местных чиновников.

Reuters со ссылкой на местных жителей сообщает о новом взрыве у президентского дворца в Адене, куда были эвакуированы члены правительства.

Неизвестно, что стало причиной взрыва. Сообщения о жертвах нового взрыва не поступали.

Взрыв в международном аэропорту города Аден в Йемене прогремел 30 декабря после приземления правительственного самолета.

По информации Sky News Arabia, один из взрывов произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта, а другой - в терминале аэропорта Аден.

С 2015 года в Йемене продолжается гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. Первых поддерживает Саудовская Аравия, а других, возможно, Иран.

Хусит контролируют север страны, в частности столицу - город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.

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