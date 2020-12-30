В Украине за декабрь ОРВИ заболели 700 тыс. человек

"В декабре 2020 году ОРВИ заболели 693 619 украинцев. Всего с начала сезона - с 28 сентября по 27 декабря 2020 - в Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны. Ни одного летального случая зарегистрировано", - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 декабря:

32888 человек были госпитализированы, из них 39,5% детей в возрасте до 17 лет.

В 336 пациентов зарегистрировали гриппоподобные заболевания (ГПЗ). Из них лабораторно обследовали 73 пациентов, по результатам исследования выявлено вирусы гриппа типа В (1) и SARS-CoV-2 (17).

У 542 пациентов зафиксировали тяжелые острые респираторные инфекции (ТОРИ). Из них лабораторно обследовали 85 пациентов, по результатам исследования получены 29,4% положительных результатов на грипп и другие вирусы респираторной группы инфекций: вирусы гриппа типов А (Н1) pdm09 (1), В (3), SARS-CoV-2 (19 ) и вирусы респираторной группы инфекций - коронавiрусы типов OC-43 (1) и NKU-1 (1).

За неделю 21-27 декабря 2020 в Херсонской и Черкасской областях интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог и был на среднем уровне интенсивности эпидемического процесса.

В других регионах Украины интенсивные показатели заболеваемости ОРВИ не превышали эпидемических порогов, рассчитанных для этих областей. Всего в Украине показатель заболеваемости на 21,1% меньше эпидемического порога, и составляет 381,2 на 100 000 населения. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались 172 051 человек, в том числе 79 754 - из групп медицинского и эпидемического риска.

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