В США у медика обнаружили коронавирус после прививки вакциной Pfizer

30 декабря, 2020, 17:30

У медицинского работника из Калифорнии обнаружили коронавирус через восемь дней после получения первой дозы вакцины производства Pfizer

Об этом сообщает местная редакция ABC News.

45-летнему медбрату скорой помощи Мэтью В. 18 декабря сделали прививку от коронавируса. После укола рука болела в течение дня, но не было никаких других побочных явлений.

Шесть дней спустя, после очередной смены в отделении COVID-19, у него появились первые симптомы болезни: озноб, боль в мышцах и усталость. Медбрат сделал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Врач-инфекционист Кристиан Рамерс, который входит в консультативную группу по иммунизации в округе, заявил, что случай с медбратом не является неожиданностью.

"С клинических испытаний вакцины мы знаем, что необходимо от 10 до 14 дней, чтобы в организме началась выработка защиты после вакцины", - сказал Рамерс.

По его словам, первая доза вакцины обеспечивает около 50% защиты, а вторая доза - до 95%.

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгигантов Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется произвести 50 млн доз этой вакцины.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для широкого использования. Великобритания заказала 40 млн доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 20 млн человек - каждый должен получить по две прививки.

Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

С 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой вакцину Pfizer / BioNTech получила медсестра из Нью-Йорка по имени Сандра.

После начала массовой вакцинации в Великобритании и США зафиксировали несколько случаев аллергических реакций.

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