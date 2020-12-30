В США от коронавируса умер новоизбранный конгрессмен
Как сообщает CNN, 41-летний республиканец Летлоу был избран от 5-го округа Луизианы. Он должен был принять присягу.
О смерти конгрессмена сообщили и в его пресс-службе.
Летлоу сообщил о положительном результате теста на коронавирус 18 декабря, а 23 декабря он оказался в реанимации из-за осложнений.
Это первый представитель Конгресса США, который умер от COVID-19.
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По состоянию на 29 декабря в США зарегистрировано более 19,5 млн случаев заражения коронавирусом, 338 тыс. из которых оказались летальными.
Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 82 млн человек.
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