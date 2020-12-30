В Раде предлагают расширить помощь по безработице на возможные будущие карантины

30 декабря, 2020, 16:56

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект закона, который расширяет помощь по безработице на период действия возможных карантинов в будущем

Об этом сообщает Информационное управление аппарата Верховной Рады.

Согласно сообщению, члены Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении и в целом проект закона "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Документ предусматривает возможность предоставления пособия по частичной безработице на период карантина не только в период распространения COVID-19, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем. Законопроект также предоставляет право Кабмина определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период действия таких карантинов, ее размер, сроки предоставления, а также порядок погашения средств, направленных на финансирование такой помощи.

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