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Espreso.tvСпортВ "Ворсклу" перешел футболист сборной Люксембурга

В "Ворсклу" перешел футболист сборной Люксембурга


фото: Getty Images
Полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль перешел из российской "Уфы" в полтавскую "Ворсклу"

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

"Ворскла" подписала контракт с Тиллем на два года.

Предыдущим клубом 24-летнего хавбека была "Уфа", за которую он выступал с 2018 года. Также полузащитник играл за "Роданж" и "Прогресс" из Люксембурга.

За национальную сборную Тилль провел 27 матчей и забил 2 гола.

"Ворскла" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на пятом месте.

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