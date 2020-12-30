В "Ворсклу" перешел футболист сборной Люксембурга

30 декабря, 2020, 13:13

Полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль перешел из российской "Уфы" в полтавскую "Ворсклу"

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

"Ворскла" подписала контракт с Тиллем на два года.

Предыдущим клубом 24-летнего хавбека была "Уфа", за которую он выступал с 2018 года. Также полузащитник играл за "Роданж" и "Прогресс" из Люксембурга.

За национальную сборную Тилль провел 27 матчей и забил 2 гола.

"Ворскла" ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на пятом месте.

20 декабря стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле".

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