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В Киеве в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать на 2 часа дольше


фото: reuters
Общественный транспорт в Киеве в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года будет работать на 2 часа дольше

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 на 1 января 2021, работу общественного транспорта продлят на 2 часа", - говорится в сообщении.

Движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метро, будут согласованы с расписанием прохождения последних поездов метро. Столичный фуникулер будет работать круглосуточно.

  • Метро также продолжит работу на 2 часа в новогоднюю ночь. При этом на станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" 31 декабря, 1 и 7 января возможно ограничение входа во избежание давки на платформах.

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