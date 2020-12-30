В Киеве состоялась премьера спектакля по пьесе Жадана "Хлебное перемирие"

30 декабря, 2020, 09:23

Спектакль "Хлебное перемирие" по пьесе Сергея Жадана рассказывает о жизни в "серой зоне" летом 2014 года

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Хлебное перемирие" - о смерти близких, о войне в самих людях.



На премьере спектакля был Жадан.

"Честно говоря, не знал чего ожидать, потому что со Стасом Жирковым работаем впервые. Тем более было интересно посмотреть на результат. Там есть несколько моментов, которые отличаются от пьесы. Во-первых, они сделали более выразительной одну сюжетную линию, которой нет в пьесе. Во-вторых, ввели несколько отрывков из моих других произведений и изменили финал. Но я к этому с большим пониманием отнесся. Более того, мы договорились доработать эти текстовые вставки, которые они сделали, чтобы я их сам дописал", - прокомментировал Жадан.

Следующий спектакль "Хлебное перемирие" состоится 27 января