В Киеве сошел с рельс экспресс "Киев - Борисполь - аэропорт", Укрзализныця расследует причины
30 декабря, 2020, 14:31
В Киеве на станции Дарница сошел с рельс экспресс "Киев - Борисполь - аэропорт", пострадавших нет
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, 30 декабря 2020 года в 11:25 на ст. Дарница во время движения поезда №828 "Киев - Борисполь - аэропорт" произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.
"Укрзализныця расследует инцидент с экспрессом "Киев - Борисполь - аэропорт". Причины будут установлены в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb