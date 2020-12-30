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Espreso.tvЭкономикаВ Киеве сошел с рельс экспресс "Киев - Борисполь - аэропорт", Укрзализныця расследует причины

В Киеве сошел с рельс экспресс "Киев - Борисполь - аэропорт", Укрзализныця расследует причины


фото: fb
В Киеве на станции Дарница сошел с рельс экспресс "Киев - Борисполь - аэропорт", пострадавших нет

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, 30 декабря 2020 года в 11:25 на ст. Дарница во время движения поезда №828 "Киев - Борисполь - аэропорт" произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.

"Укрзализныця расследует инцидент с экспрессом "Киев - Борисполь - аэропорт". Причины будут установлены в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.

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