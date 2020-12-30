В Киеве неизвестные облили краской памятник ветеранам войны с Россией

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

"В Киеве неизвестные облили краской памятник воинам АТО / ООС в Шевченковском районе вблизи станции метрополитена "Берестейская". Минветеранив осуждает преступные действия в отношении символов борьбы Украинской за независимость и территориальную целостность Украины, свои гражданские права и европейское будущее. Каждый случай надругательства над местами памяти должен быть расследован и наказан по закону ", - говорится в сообщении.

В Минветеранов также напомнили, что с 2019 года установлен уголовной ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, участников революции достоинства и борцов за независимость Украины в ХХ веке.

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