В ЦИК пересчитали голоса на участке в Пришибской ОТО на Полтавщине и обнаружила нарушения

30 декабря, 2020, 18:14

30 декабря Центральная избирательная комиссия пересчитали голоса на участке №53394 территориального избирательного округа №149, что на Полтавщине. А именно городка Кобелячок Пришибской объединенной территориальной общины.

С результатом 96 голосов здесь выиграла Валентина Городянко. Ранее местная ТИК признала результат на этом участке недействительным и не учла его. Из-за чего выиграла другая кандидатка на сельского голову Алла Бабец. После судебной тяжбы голоса на проблемном участке сегодня пересчитала ла ЦИК.

"Количество голосов за кандидатов на должность сельского головы: Бабец Алла - 65, Городянко Валентина - 96. Таким образом, по результатам повторного пересчета установлено несоответствие общего количества избирателей, принявших участие в голосовании и количества неиспользованных избирательных бюллетеней, полученных УИК. ЦИК установила отсутствие двух избирательных бюллетеней, о чем будет составлен акт", - заявил Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.