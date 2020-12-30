В бюджете на 2021 год не предусмотрены средства на бесплатные курсы украинского языка, - Креминь

30 декабря, 2020, 14:01

Языковой омбудсмен Тарас Креминь рассказал, что в бюджете-2021 не выделили средств на программу по содействию освоения госязыка и бесплатные курсы по его изучению.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Согласно закону Министерство культуры и информационной политики отвечает за разработку такой государственной программы. Она должна была быть утверждена еще в начале 2020 года. На сегодня есть только план мероприятий, но все еще нет стратегии. Но со своей стороны скажу, что после наших неоднократных обращений в адрес Минкульта и в адрес премьер-министра нам удалось сдвинуть с места и эту ситуацию", - отметил Креминь.

Он добавил, что сейчас уже есть постановление Кабмина об утверждении плана реализации Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство" на ближайшие годы.

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"Это только первый шаг. Далее должна быть одобрена концепция госпрограммы, затем - собственно программа, над которой мы будем работать вместе с правительством. Как уполномоченный, я готов способствовать, чтобы этот чрезвычайно важный для утверждения государственного языка документ был разработан как можно быстрее. Кроме того, желательно, чтобы в 2021 году такая программа начала финансироваться. Неотъемлемым атрибутом гуманитарных изменений, как это определено языковым законом, должны стать и курсы по бесплатному изучению государственного языка, которые должны быть доступны для граждан Украины", - пояснил он.

В то же время чиновник отметил, что в бюджете на 2021 год не выделены средства ни на госпрограмму по содействию изучения украинского, ни тем более на курсы языка.

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