В Британии второй день подряд выявляют более 50 тыс. заражений COVID-19
30 декабря, 2020, 21:38
В Великобритании за прошедшие сутки, 29 декабря, обнаружили 50 023 новых случая заражения COVID-19
Об этом сообщает Sky News, передает "Европейская правда".
За прошедшие сутки, 29 декабря, в Великобритании зафиксировали 50 023 новых случая заражения коронавирусом. А в предыдущий день зафиксировали рекордные 53135 новых случаев коронавируса.
Настоящие цифры, скорее всего, будут выше из-за того, что некоторые регионы не сообщают о смерти на Рождество и задерживают сообщения из других мест.
Также за последние сутки от коронавирусной болезни умер 981 человек - это самый высокий показатель с 24 апреля.
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