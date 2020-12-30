 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ бразильском Сан-Паулу мэрия начала поздравлять людей с Новым годом на украинском языке

В бразильском Сан-Паулу мэрия начала поздравлять людей с Новым годом на украинском языке


фото: facebook.com/consuluasp
Поздравление с Новым годом от мэрии Сан-Паулу на электронных часах города впервые транслируются в том числе на украинском языке

Об этом сообщает консульство Украины в г. Сан-Паулу в Facebook.

"Благодаря сотрудничеству консульства с префектурой города Сан-Паулу, круглосуточное новогоднее послание мэрии на всех электронных часах города впервые будет демонстрироваться и на украинском языке", - говорится в сообщении.

Символическое поздравления от мэрии сменяется на разных иностранных языках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать