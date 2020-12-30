В бразильском Сан-Паулу мэрия начала поздравлять людей с Новым годом на украинском языке

30 декабря, 2020, 11:40

Поздравление с Новым годом от мэрии Сан-Паулу на электронных часах города впервые транслируются в том числе на украинском языке

Об этом сообщает консульство Украины в г. Сан-Паулу в Facebook.

"Благодаря сотрудничеству консульства с префектурой города Сан-Паулу, круглосуточное новогоднее послание мэрии на всех электронных часах города впервые будет демонстрироваться и на украинском языке", - говорится в сообщении.

Символическое поздравления от мэрии сменяется на разных иностранных языках.