В бразильском Сан-Паулу мэрия начала поздравлять людей с Новым годом на украинском языке
30 декабря, 2020, 11:40
Поздравление с Новым годом от мэрии Сан-Паулу на электронных часах города впервые транслируются в том числе на украинском языке
Об этом сообщает консульство Украины в г. Сан-Паулу в Facebook.
"Благодаря сотрудничеству консульства с префектурой города Сан-Паулу, круглосуточное новогоднее послание мэрии на всех электронных часах города впервые будет демонстрироваться и на украинском языке", - говорится в сообщении.
Символическое поздравления от мэрии сменяется на разных иностранных языках.
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